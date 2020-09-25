«Автомобилист» объявил состав на встречу с минским «Динамо», Плэтт в четвёртом звене
«Автомобилист» объявил состав на встречу с минским «Динамо», сообщается на официальной странице екатеринбургской команды в «твиттере».
Пятёрки на матч выглядят следующим образом:
- Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;
- Дженовей — Зборовский, Овчинников — Холланд — Мэйсек;
- Севостьянов — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров;
- Салов — Назаров, Литовченко — Протапович — Плэтт.
Место в воротах займёт Якуб Коварж. 20-летний Владимир Галкин будет его сменщиком.
Напомним, что в предыдущей встрече «Витязь» обыграл «Автомобилист», прервав трёхматчевую победную серию уральцев. Встреча проходила на «Уральце» в Екатеринбурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3. За «Автомобилист» отличились Макеев, Дженовей и Овчинников.
«Витязь» в овертайме обыграл «Автомобилист», Дацюк набрал два очка
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