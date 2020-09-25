«Автомобилист» объявил состав на встречу с минским «Динамо», Плэтт в четвёртом звене

«Автомобилист» объявил состав на встречу с минским «Динамо», сообщается на официальной странице екатеринбургской команды в «твиттере».

Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев ;

— Василевский, Макеев — — ; Дженовей — Зборовский, Овчинников — Холланд — Мэйсек;

Севостьянов — Мамкин , Белоусов — Куликов — Бочаров;

, Белоусов — Куликов — Бочаров; Салов — Назаров, Литовченко — Протапович — Плэтт.

Место в воротах займёт Якуб Коварж. 20-летний Владимир Галкин будет его сменщиком.

Напомним, что в предыдущей встрече «Витязь» обыграл «Автомобилист», прервав трёхматчевую победную серию уральцев. Встреча проходила на «Уральце» в Екатеринбурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3. За «Автомобилист» отличились Макеев, Дженовей и Овчинников.