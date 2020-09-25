Матчи молодёжной команды «Локомотива» в МХЛ перенесены

В МХЛ приняли решение перенести две встречи между «Красной Армией» и «Локо», сообщается на сайте лиги.
«В связи с отсутствием возможности у команды «Локо» сыграть матчи, которые должны были состояться 25 и 26 сентября 2020 года, Чемпионата Молодежной хоккейной лиги — Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года сезона-2020/2021 годов в ранее назначенные Лигой сроки, а также по обоюдному согласию участвующих в данных матчах команд, Лига приняла решение о переносе дат матчей. О новых датах встреч «Красная Армия» — «Локо» будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Напомним, что в основной команде, в «Локомотиве», были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Напомним, что ранее команда отказалась от проведения матча с «Куньлунь Ред Стар», получив техническое поражение за неявку на встречу. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» также засчитают технические поражения. При этом команда Вячеслава Буцаева уже прибыла в Ярославль и готовится к проведению матча.
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