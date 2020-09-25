Голышев — о коронавирусе: лёгкие пострадали. Надул два раза шарик — голова закружилась

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о том, как переболел коронавирусом, а также о последствиях.



«Начнём с того, что я пропустил времени больше остальных в команде. В общей сложности 22 дня, когда вообще ничем не занимался. Эмоции от возвращения были сумасшедшие. Очень уж хотелось на лёд. Соскучился по парням, по радости от побед. Перед встречей с «Торпедо» провёл две тренировки и раскатку. Если честно, было тяжело физически. Быстро «наедался», присутствовала неуверенность. Старался играть проще, чтобы не допустить ошибку. Даже сейчас, если смену переиграешь, очень трудно отдышаться.



Связываю ли это с поражением лёгких? Возможно, и это тоже. Но есть ещё и тот фактор, что я три недели даже не тренировался. Сейчас всё ещё велик шанс получить травму, потому что выходишь не до конца готовый. За это время «ушли» мышцы. Не буду говорить о процентах, но лёгкие пострадали. Мне назначили гимнастику для лёгких: надувать шары. Думаю: ну это я смогу. Надул два раза шарик — голова закружилась, я в панике пишу врачу. А мне отвечают, что половину шарика надо надувать час! Настолько всё серьёзно. Когда первый раз после долгого перерыва вышел на улицу, у меня голова закружилась от свежего воздуха. Я никого не запугиваю, просто делюсь тем, что сам перенёс.



Согласен ли с высказыванием Владимира Васильевича Крикунова о том, что лучше переболеть в августе и, заработав иммунитет, входить в сезон? Нам было обидно, что команда только набрала форму и практически перед стартом сезона многие ребята заболели. Что касается идеального момента, когда болеть… Нет такого момента. Тем более я знаю ребят, которые уже второй раз заболели коронавирусом. В том числе и из числа хоккеистов. Лучше просто не болеть. Здоровье каждого человека — это самое важное, что есть в жизни», — приводит слова Голышева пресс-служба КХЛ.

Директор «Автомобилиста»: у Голышева в этом году нет опции выхода из контракта