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Матч «Сочи» — «Барыс» состоится 28 октября

Матч «Сочи» — «Барыс» состоится 28 октября
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига согласовала проведение матча «Сочи» и «Барыс» 28 октября 2020 года, сообщается на официальном сайте «леопардов».

Первоначально встреча клубов была запланирована на 1 октября.

Напомним, ранее КХЛ перенесла шесть игр с участием казахстанского клуба на более поздний срок. Это было связано с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленную у 12 членов команды и тренерского штаба из Нур-Султана, а также с необходимостью пройти двухнедельный карантин.

17 сентября клуб из Нур-Султана сообщил о 12 случаях заражения, но, по словам Кожахметова, инфицированных при первичной проверке было 11. Позже это число увеличилось до 19. В настоящий момент команда Юрия Михайлиса находится на карантине.

Число заражённых коронавирусом в «Барысе» увеличилось до 19 человек
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