Матч «Сочи» — «Барыс» состоится 28 октября

Континентальная хоккейная лига согласовала проведение матча «Сочи» и «Барыс» 28 октября 2020 года, сообщается на официальном сайте «леопардов».
Первоначально встреча клубов была запланирована на 1 октября.
Напомним, ранее КХЛ перенесла шесть игр с участием казахстанского клуба на более поздний срок. Это было связано с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленную у 12 членов команды и тренерского штаба из Нур-Султана, а также с необходимостью пройти двухнедельный карантин.
17 сентября клуб из Нур-Султана сообщил о 12 случаях заражения, но, по словам Кожахметова, инфицированных при первичной проверке было 11. Позже это число увеличилось до 19. В настоящий момент команда Юрия Михайлиса находится на карантине.
- 25 сентября 2020
-
17:37
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:24
-
15:32
-
15:08
-
15:05
-
15:00
-
14:44
-
14:34
-
14:15
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:11
-
12:58
-
12:22
-
12:15
-
12:01
-
11:34
-
11:15
-
11:01
-
10:36
-
10:20
-
10:01
-
09:44
-
09:40
-
09:21
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:05
- 24 сентября 2020
-
23:46
-
23:27