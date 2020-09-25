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Гендиректор «Амура» Александр Филиппенко покинул клуб

Гендиректор «Амура» Александр Филиппенко покинул клуб
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор хабаровского «Амура» Александр Филиппенко покинул хоккейный клуб, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

«Как вы знаете, мы наконец-то пригласили нового тренера в «Амур». А также сменили генерального директора. Филиппенко ушёл, мы оформляем нового гендиректора и дополнительно назначаем финансового директора. Теперь будет новый директор, новый тренер, и мы будем всех побеждать», — приводит слова Дегтярёва «Р-Спорт».

«Амур» после 10 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 5 очков. На прошлой неделе главным тренером команды стал олимпийский чемпион Игр в Калгари в составе сборной СССР Сергей Светлов.

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