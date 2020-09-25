Гендиректор «Амура» Александр Филиппенко покинул клуб
Генеральный директор хабаровского «Амура» Александр Филиппенко покинул хоккейный клуб, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
«Как вы знаете, мы наконец-то пригласили нового тренера в «Амур». А также сменили генерального директора. Филиппенко ушёл, мы оформляем нового гендиректора и дополнительно назначаем финансового директора. Теперь будет новый директор, новый тренер, и мы будем всех побеждать», — приводит слова Дегтярёва «Р-Спорт».
«Амур» после 10 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 5 очков. На прошлой неделе главным тренером команды стал олимпийский чемпион Игр в Калгари в составе сборной СССР Сергей Светлов.
«Амур» потерпел восьмое поражение в сезоне, проиграв «Нефтехимику»
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