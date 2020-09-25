Пресс-служба «Трактора» обыграла победу Евенко над Семёновым пародией на Mortal Kombat

Пресс-служба «Трактора» обыграла победу белорусского защитника Олега Евенко в драке над защитником «Салавата Юлаева» Алексеем Семёновым.



Челябинский клуб опубликовал видеопародию на известный файтинг Mortal Kombat на своей странице в «Инстаграме».

В середине второго периода на льду произошла драка, в которой сошлись Олег Евенко и Алексей Семёнов. Евенко уже первым ударом сбил оппонента с ног.



Напомним, что встреча завершилась победой «Салавата Юлаева» со счётом 3:1. На 12-й минуте Дмитрий Кугрышев вывел уфимцев вперёд. В начале второй двадцатиминутки Никита Сошников увеличил преимущество хозяев, эта шайба стала первой в новом сезоне для уфимского бомбардира. Перед вторым перерывом Сергей Калинин сократил отставание «Трактора» в счёте, но Сошников в середине третьего периода оформил дубль и поставил точку в матче.