Мозякин, Кулёмин и Неколенко не полетят с «Металлургом» на выездную серию

Как стало известно «Чемпионату», Сергей Мозякин, Николай Кулёмин и Архип Неколенко не летят с магнитогорским «Металлургом» на выездную серию.



Команду ждут две гостевые встречи. 27 сентября «Металлургу» предстоит сыграть в Балашихе с омским «Авангардом». Затем магнитогорский коллектив отправится в Ярославль, где 29 сентября встретится с местным «Локомотивом».



Напомним, что 39-летний Мозякин в нынешнем сезоне принял участие только в двух матчах — с нижегородским «Торпедо» (13 сентября) и с ХК «Сочи» (15 сентября). Форвард в среднем проводил на льду 12 минут и 46 секунд и не отметился результативными действиями. 34-летний Кулёмин сыграл только в одной встрече предсезонного турнира — на мемориале имени Ивана Ромазана. Нападающий набрал 2 (1+1) очка. В нынешнем сезоне КХЛ Кулёмин ещё не играл. 24-летний Неколенко принял участие в четырёх матчах сезона, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу.

Воробьёв: Кулёмин ещё не скоро вернётся, ему только сняли швы