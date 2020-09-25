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«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне в основное время, уступив «Динамо» Минск

«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне в основное время, уступив «Динамо» Минск
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» одержало четвёртую победу кряду, обыграв «Автомобилист». Встреча проходила на «Уральце» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3.

На 5-й минуте первого периода Алексей Макеев с передач Павла Дацюка и Чарльза Дженовея вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. Спустя две минуты минчане отыгрались. Егор Шарангович и Бреннан Менелл ассистировали Шейну Принсу. В середине второго периода Кирилл Воронин вывел «Динамо» вперёд, однако спустя уже полторы минуты Станислав Бочаров сравнял счёт. На 38-й минуте Алексей Протас с передач Адама Альмквиста и Принса сделал счёт 3:2 в пользу минского коллектива. Ещё через две минуты «Динамо» увеличило преимущество усилиями Шаранговича. В конце встречи Макеев оформил дубль, но на большее хозяев не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2020, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Макеев (Дацюк, Дженовей) – 04:48' (5x4)   1:1 Принс (Шарангович, Менелл) – 06:59' (5x5)   1:2 Воронин (Колячонок, Алистров) – 32:56' (5x5)   2:2 Бочаров (Белоусов) – 34:24' (5x5)   2:3 Протас (Альмквист, Принс) – 37:19' (5x4)   2:4 Шарангович – 39:24' (5x5)   3:4 Макеев (Дженовей) – 56:53' (5x4)

Напомним, что для «Динамо» эта победа стала четвёртой подряд. «Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне в основное время.

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