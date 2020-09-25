«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне в основное время, уступив «Динамо» Минск

Минское «Динамо» одержало четвёртую победу кряду, обыграв «Автомобилист». Встреча проходила на «Уральце» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3.



На 5-й минуте первого периода Алексей Макеев с передач Павла Дацюка и Чарльза Дженовея вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. Спустя две минуты минчане отыгрались. Егор Шарангович и Бреннан Менелл ассистировали Шейну Принсу. В середине второго периода Кирилл Воронин вывел «Динамо» вперёд, однако спустя уже полторы минуты Станислав Бочаров сравнял счёт. На 38-й минуте Алексей Протас с передач Адама Альмквиста и Принса сделал счёт 3:2 в пользу минского коллектива. Ещё через две минуты «Динамо» увеличило преимущество усилиями Шаранговича. В конце встречи Макеев оформил дубль, но на большее хозяев не хватило.

Напомним, что для «Динамо» эта победа стала четвёртой подряд. «Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне в основное время.