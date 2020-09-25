Форвард «Оттавы» Райан, поборовший алкогольную зависимость, выставлен на драфт отказов

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан выставлен на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «Твиттере».



У Райана действует контракт на два года с заработной платой в $ 7,25 млн и ещё на два — с зарплатой в $ 5,5 млн плюс $ 2 млн — подписной бонус.



В этом сезоне 33-летний Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.



В нынешнем сезон Райан принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету пять заброшенных шайб и три результативные передачи при показателе полезности «+3» и 22 минутах штрафного времени.

Победивший алкогольную зависимость Райан стал обладателем трофея «Билл Мастертон Трофи»