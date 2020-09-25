Подколзин и Дыняк устроили яркую драку в матче СКА — «Ак Барс». Видео

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс». После первого периода счёт не открыт (0:0).
В середине первой двадцатиминутки на льду вспыхнула драка с участием Василия Подколзина и Никиты Дыняка. 19-летний нападающий СКА не побоялся вступить в бой с соперником. После серии ударов Дыняк не удержался на ногах и судьи остановили драку.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
СКА в матче с «Ак Барсом» был вынужден выставить полурезервный состав. Из-за вспышки коронавируса в команде питерцы задействуют молодых игроков в матчах КХЛ. Более того, встречу пропускают ключевые члены тренерского штаба. Обязанности главного тренера исполняет вице-президент клуба Роман Ротенберг.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Ак Барс».
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