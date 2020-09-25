Хартли — о матче с «Куньлунем»: особая игра для «Авангарда», вдвойне приятно победить

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 3:1.

«Хорошая победа. Мы с самого начала контролировали игру, но нужно отдать должное противнику. Многие хоккеисты «Куньлуня» не проходили сборы, у них была эпидемия коронавируса. С учётом всех этих факторов, они играли здорово. Плюс вратарь Грубец был великолепен.

Сегодня особый матч. Клим Костин дебютировал в КХЛ, Егор Чинахов забросил первую шайбу. Вдвойне приятно выиграть в такой день.

Боремся с сильными командами. Сезон долгий. У нас ещё будут травмы и болезни, но каждый игрок должен биться за место в составе. Сегодня я доволен связкой Костин – Чинахов, но рано праздновать и говорить, что это сочетание останется на постоянной основе», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.