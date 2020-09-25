Костин – о дебюте за «Авангард»: немного неожиданно, но сказали играть, значит, играю

Новичок «Авангарда» форвард Клим Костин прокомментировал дебют за омский клуб. Костин принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

«Сегодня вышли и сделали свою работу, выполнили план тренера на матч. Было немного неожиданно, что сегодня сыграл. Но был готов. Сказали играть, значит, играем. С Чинаховым и Зерновым провёл единственную тренировку, сегодня утром её провели. Моя форма? Так как давно не играл, с марта, было немного непривычно, волнительно, немного заторможенно принимал решения. Старался играть от простого, чтобы набрать уверенность. Думаю, процентов 60–70 моей идеальной формы сегодня было.

Сегодня играл на непривычной позиции? Готов играть везде, где тренер скажет.

37-й номер — культовый для «Авангарда»? Да, знаю, под ним Александр Пережогин играл», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.