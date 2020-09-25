Р. Ротенберг: сегодняшняя игра — непередаваемые чувства, этот опыт останется на всю жизнь

И.о. главного тренера СКА Роман Ротенберг поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча закончилась победой казанцев 3:2 Б. Ротенберг заменил Валерия Брагина, у которого подозревают коронавирус.
«Хоккей — это игра. Поймать кураж, находиться с командой, работать с такими игроками — это честь для меня. Но я в хоккее с десяти лет, до этого был другой вид спорта. Всю жизнь чувствовал на себе эти процессы. Конечно, особенно сегодняшняя игра – это непередаваемые чувства, этот опыт останется на всю жизнь. Это уникально. Благодарен всем, кто нам помогает. Это была проверка нашей системы на прочность
Получат ли молодые игроки шанс в дальнейшем, и сможет ли в этом сезоне сыграть Мичков? Живём от игры к игре, ситуация постоянно меняется. По ходу корректируем, надеемся, что этим составом сможем сыграть и следующие матчи. Надеемся, что наши игроки будут выздоравливать, и мы сможем начать усиливаться. Здесь спортивный принцип действует, играют только лучшие. Конкуренция – двигатель прогресса, за счёт конкуренции мы добились такого результата. Это очко – на вес золота, мы это понимаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата».
- 25 сентября 2020
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