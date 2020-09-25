Яруллин: у СКА вышли молодые скоростные ребята, на азарте, на желании

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча закончилась победой «Ак Барса» со счётом 3:2 Б.

«Непростой матч. В СКА вышли молодые скоростные ребята. С азартом, желанием. Похвалю — они старались, напрягали нас. Надо отдать должное сопернику. Хорошо, что мы взяли два очка. Настраивались на матч, но что-то не получалось. Не лучший наш матч. Тимур Билялов — молодец, подтащил нас. Может, в таких матчах и закаляется команда.

Нам есть над чем работать. Над концентрацией в конце матча. Не скажу, что этот матч со СКА радикально отличался от того, что был в Казани. Система игры одна и та же. Мы едины во мнении с главным тренером Дмитрием Квартальновым — это не лучший наш матч. В концовке помешало ненужное удаление. Это стечение обстоятельств. Должны были доводить матч до победного, раз вели — 2:0.

Смотрел за игрой однофамильца Арслана Яруллина. Молодец, хороший парень. Желаю ему всего хорошего. Пусть добивается больших целей, попадает в сборную. Он неплохо двигался, играл в большинстве. Был спокоен для своего возраста. Будет возможность — познакомлюсь с ним», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.