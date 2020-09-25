Яруллин: у СКА вышли молодые скоростные ребята, на азарте, на желании

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча закончилась победой «Ак Барса» со счётом 3:2 Б.
«Непростой матч. В СКА вышли молодые скоростные ребята. С азартом, желанием. Похвалю — они старались, напрягали нас. Надо отдать должное сопернику. Хорошо, что мы взяли два очка. Настраивались на матч, но что-то не получалось. Не лучший наш матч. Тимур Билялов — молодец, подтащил нас. Может, в таких матчах и закаляется команда.
Нам есть над чем работать. Над концентрацией в конце матча. Не скажу, что этот матч со СКА радикально отличался от того, что был в Казани. Система игры одна и та же. Мы едины во мнении с главным тренером Дмитрием Квартальновым — это не лучший наш матч. В концовке помешало ненужное удаление. Это стечение обстоятельств. Должны были доводить матч до победного, раз вели — 2:0.
Смотрел за игрой однофамильца Арслана Яруллина. Молодец, хороший парень. Желаю ему всего хорошего. Пусть добивается больших целей, попадает в сборную. Он неплохо двигался, играл в большинстве. Был спокоен для своего возраста. Будет возможность — познакомлюсь с ним», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 26 сентября 2020
-
00:05
-
00:04
- 25 сентября 2020
-
23:50
-
23:47
-
23:44
-
23:31
-
23:19
-
23:07
-
22:46
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:10
-
22:01
-
21:52
-
21:32
-
20:47
-
20:12
-
20:09
-
19:59
-
19:52
-
19:36
-
19:16
-
19:05
-
18:54
-
18:30
-
18:18
-
17:56
-
17:37
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:24
-
15:32
-
15:08