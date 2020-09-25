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Николаев: СКА до последнего верил, что может победить. Не смотрели, против кого играем

Николаев: СКА до последнего верил, что может победить. Не смотрели, против кого играем
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Артём Николаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча закончилась победой «Ак Барса» со счётом 3:2 Б.

«Все ребята бились, несмотря на то что нас считают каким-то молодым составом. Все красавцы, выложились на все сто, чуть-чуть не повезло. Каждый показал лучшую игру. До последнего верили, что можем отыграть и выиграть. Отыграться смогли, но потом чуть-чуть не повезло. Не смотрели, против кого играем, «Ак Барс» — не «Ак Барс». Если постоянно смотреть на соперника, то зачем выходить на лёд и играть?

Матч идёт с первой до последней минуты. Всегда верили, что сможем отыграться и выиграть. Отыгрались, но не выиграли. Это не рядовой, обычный матч. Хороший, эмоциональный матч, зрителям должно было понравиться. Каждый раз выходим играть на победу, неважно, красивую или некрасивую. Отыгрались — хорошо. В серии буллитов не повезло. Зачем выходить на лёд, если думаешь, что проиграл? Восемь минут до конца было, это очень много, чтобы отыграться и даже выиграть», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА уступил по буллитам «Ак Барсу» в первом матче Ротенберга в роли и.о. главного тренера
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