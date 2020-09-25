Николаев: СКА до последнего верил, что может победить. Не смотрели, против кого играем

Нападающий СКА Артём Николаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча закончилась победой «Ак Барса» со счётом 3:2 Б.

«Все ребята бились, несмотря на то что нас считают каким-то молодым составом. Все красавцы, выложились на все сто, чуть-чуть не повезло. Каждый показал лучшую игру. До последнего верили, что можем отыграть и выиграть. Отыграться смогли, но потом чуть-чуть не повезло. Не смотрели, против кого играем, «Ак Барс» — не «Ак Барс». Если постоянно смотреть на соперника, то зачем выходить на лёд и играть?

Матч идёт с первой до последней минуты. Всегда верили, что сможем отыграться и выиграть. Отыгрались, но не выиграли. Это не рядовой, обычный матч. Хороший, эмоциональный матч, зрителям должно было понравиться. Каждый раз выходим играть на победу, неважно, красивую или некрасивую. Отыгрались — хорошо. В серии буллитов не повезло. Зачем выходить на лёд, если думаешь, что проиграл? Восемь минут до конца было, это очень много, чтобы отыграться и даже выиграть», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.