Чибриков: правильно, что остался в России. В Канаде сидят без дела, а я сыграл в КХЛ

Нападающий СКА Никита Чибриков подвёл итоги матча с «Ак Барсом». Казанцы одержали победу со счётом 3:2 Б.

«Ак Барс» отличный соперник. Настраивались, не думали, что там какие-то звёзды. Так же выходили, пытались навязывать свою игру. Это дало хорошие плоды. Все ребята молодчики, пахали. Спасибо им за такую игру. Мы много работаем. Каждый игрок, который попал в состав, достоин этого. Спасибо тренерам и руководству, которые доверяют выходить в таких ответственных матчах. Мы пытаемся не подвести. Прогрессируем. Думаю, с каждой игрой будем приносить все больше пользы команде.

Решил остаться в России, значит, это было правильное решение. Спасибо СКА, что дают возможность развиваться, все условия созданы. Сами видите, кто собирается уезжать, в Канаде сейчас до сих пор сидят без дела, а у меня выпадает шанс сыграть в КХЛ, это много стоит, не каждому удаётся такое. И от этого идёт большой прогресс как у игрока. Думаю, в будущем буду ещё больше развиваться и уже закрепляться в составе», — передаёт слова Чибрикова корреспондент «Чемпионата».