Чибриков: Ротенберг сказал речь в раздевалке, придавал эмоций. СКА шёл только за победой

Нападающий СКА Никита Чибриков подвёл итоги матча с «Ак Барсом». Казанцы одержали победу со счётом 3:2 Б. В этой встрече и.о. главного тренера питерцев был вице-президент клуба Роман Ротенберг. Он заменил Валерия Брагина, у которого подозревают коронавирус.
«Роман Борисович Ротенберг сам играл в хоккей, столько лет этому отдал, он разбирается, у него много опыта. Все советы были дельными, они помогали. Он придавал эмоций на лавке, в раздевалке сказал хорошую речь, все ребята зарядились, мы шли только за победой, не смотрели, что проигрывали 0:2. Это нам очень помогало.
А что выходить на лёд, если не думать о победе? 0:2, но игра не закончилась, все знают, что надо играть до последнего. Соперник тоже ошибается, на последней секунде забиваются голы, всё возможно», — передаёт слова Чибрикова корреспондент «Чемпионата».
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