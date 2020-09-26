Радулов сделал десятый ассист в плей-офф НХЛ-2020

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости завершился второй период, счёт 2:1 в пользу «Далласа».
Вторую шайбу команды из Техаса в матче забросил Джо Павелски, передачу на него отдавал российский форвард Александр Радулов. Это его десятый ассист в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Всего на счету Радулова 18 (8+10) очков.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс. Эфир».
Форвард присоединился к «Далласу» в 2017 году, до этого он выступал за «Монреаль Канадиенс». Также ранее он играл в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз».
Счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Тампы».
- 26 сентября 2020
-
04:07
-
00:05
-
00:04
- 25 сентября 2020
-
23:50
-
23:47
-
23:44
-
23:31
-
23:19
-
23:07
-
22:46
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:10
-
22:01
-
21:52
-
21:32
-
20:47
-
20:12
-
20:09
-
19:59
-
19:52
-
19:36
-
19:16
-
19:05
-
18:54
-
18:30
-
18:18
-
17:56
-
17:37
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:24
-
15:32