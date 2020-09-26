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Радулов сделал десятый ассист в плей-офф НХЛ-2020

Радулов сделал десятый ассист в плей-офф НХЛ-2020
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости завершился второй период, счёт 2:1 в пользу «Далласа».

Вторую шайбу команды из Техаса в матче забросил Джо Павелски, передачу на него отдавал российский форвард Александр Радулов. Это его десятый ассист в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Всего на счету Радулова 18 (8+10) очков.

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Форвард присоединился к «Далласу» в 2017 году, до этого он выступал за «Монреаль Канадиенс». Также ранее он играл в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз».

Счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Тампы».

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