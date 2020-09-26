Кучеров вышел на восьмое место по результативным передачам в плей-офф НХЛ среди россиян

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После второго периода счёт равный — 3:3.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передами во втором периоде, благодаря чему сделал 56-ю и 57-ю результативные передачи за карьеру в плей-офф. 27-летний нападающий вышел на чистое восьмое место по этому показателю среди российских игроков, превзойдя результат Алексея Ковалёва (55 передач в 123 матчах).
Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124 передачи в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (106 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Зубов (93 передачи в 164 матчах). Для Кучерова матч с «Далласом» стал 88-м в плей-офф НХЛ.
- 26 сентября 2020
-
05:30
-
05:29
-
05:15
-
05:05
-
05:00
-
04:30
-
04:07
-
00:05
-
00:04
- 25 сентября 2020
-
23:50
-
23:47
-
23:44
-
23:31
-
23:19
-
23:07
-
22:46
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:10
-
22:01
-
21:52
-
21:32
-
20:47
-
20:12
-
20:09
-
19:59
-
19:52
-
19:36
-
19:16
-
19:05
-
18:54
-
18:30
-
18:18
-
17:56