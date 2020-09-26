Кучеров вышел на восьмое место по результативным передачам в плей-офф НХЛ среди россиян

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После второго периода счёт равный — 3:3.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передами во втором периоде, благодаря чему сделал 56-ю и 57-ю результативные передачи за карьеру в плей-офф. 27-летний нападающий вышел на чистое восьмое место по этому показателю среди российских игроков, превзойдя результат Алексея Ковалёва (55 передач в 123 матчах).



Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124 передачи в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (106 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Зубов (93 передачи в 164 матчах). Для Кучерова матч с «Далласом» стал 88-м в плей-офф НХЛ.