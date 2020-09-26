Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф НХЛ среди российских игроков

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передами во втором периоде. В активе лучшего бомбардира розыгрыша стало 32 (7+25) очка в 23 матчах. В прошлом матче он стал четвёртым российским игроком в истории, набравшим 30 или более очков в одном плей-офф.
Теперь Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф среди российских игроков, повторив результат нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова (32 очка в 2018 году). Рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (36, 2009). На четвёртое место переместился выступавший за «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре (31, 1994).
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