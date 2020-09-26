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Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф НХЛ среди российских игроков

Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф НХЛ среди российских игроков
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передами во втором периоде. В активе лучшего бомбардира розыгрыша стало 32 (7+25) очка в 23 матчах. В прошлом матче он стал четвёртым российским игроком в истории, набравшим 30 или более очков в одном плей-офф.

Теперь Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф среди российских игроков, повторив результат нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова (32 очка в 2018 году). Рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (36, 2009). На четвёртое место переместился выступавший за «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре (31, 1994).

Кучеров вышел на чистое четвёртое место по очкам за один плей-офф среди российских игроков
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