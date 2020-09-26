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Андрей Василевский совершил эффектный сейв при счёте 2:3 в матче с «Далласом»

Андрей Василевский совершил эффектный сейв при счёте 2:3 в матче с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости завершился второй период, счёт 3:3.

В составе «Далласа» забивали Йон Клингбер, Джон Павелски и Кори Перри. За «Тампу» дублем отличился Брейден Пойнт и еще одна шайба на счету Янни Гурда.

В одном из эпизодов российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский при счёте 2:3 в пользу «Даллас Старз» совершил эффектный сейв, отразив шайбу щитком после броска нападающего Николаса Каамано.

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На данный момент счёт в серии до четырёх побед 2-1 в пользу «Тампы».

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