Михаил Сергачёв набрал первое очко в финале Кубка Стэнли
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости проходит третий период, счёт равный — 3:3.
В составе «Далласа» забивали Йон Клингбер Джон Павелски и Кори Перри. За «Тампу» дублем отличился Брейден Пойнт и еще одна шайба на счету Янни Гурда. В моменте с голом Гурда результативными передачами отличились сразу два российских игрока – Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Отметим, Сергачёв набрал первое очко в финале Кубка Стэнли.
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На данный момент счёт в серии до четырёх побед 2-1 в пользу «Тампы».
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