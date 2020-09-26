Брейден Пойнт повторил рекорд «Тампы» по голам за один плей-офф НХЛ
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После третьего периода счёт равный — 4:4.
В составе «Тампы» дублем отметился Брейден Пойнт. Для 24-летнего форварда вторая шайба в матче стала 13-й в нынешнем плей-офф НХЛ, благодаря чему он повторил клубный рекорд по голам за один розыгрыш. В 2015 году 13 раз отличился нападающий Тайлер Джонсон.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передами во втором периоде. В активе лучшего бомбардира розыгрыша стало 32 (7+25) очка в 23 матчах. В прошлом матче он стал четвёртым российским игроком в истории, набравшим 30 или более очков в одном плей-офф.
Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф НХЛ среди российских игроков
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