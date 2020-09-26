Кучеров и Пойнт — вторые одноклубники в XXI веке с 30+ очками за один плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит 4-й матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости завершился третий период. Счёт в матче 4:4.

В составе «Тампы» дубль оформил Брейден Пойнт и ещё по одной шайбе в свой актив записали Янни Гурд и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Таким образом, Кучеров и Пойнт — вторые одноклубники в XXI веке с 30+ очками за один плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В составе «Далласа» дубль оформил Джон Павелски и ещё по одному голу забили Кори Перри и Йон Клингберг.

На данный момент счёт в серии до четырёх побед 2-1 в пользу «Тампы».