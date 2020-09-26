«Тампа» вырвала победу у «Далласа» в овертайме, Кучеров и Сергачёв набрали 4 очка на двоих

Завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт и ещё по одной шайбе в свой актив записали Янни Гурд и Алекс Киллорн. Победный гол в овертайме за «Тампу» забил Кевин Шаттенкирк. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Защитник Михаил Сергачёв также записал в свой актив два голевых паса. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 26 сейвов.

В составе «Далласа» дубль оформил Джон Павелски и ещё по одному голу забили Кори Перри и Йон Клингберг. Российский нападающий Александр Радулов отметился результативной передачей. Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Российский голкипер Антон Худобин совершил 30 сейвов.

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Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Тампы».

Следующий матч между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 27 сентября, начало – в 3:00 мск.