21-летний Миро Хейсканен повторил достижение Дениса Потвина и Рэя Бурка

Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

Статистика Миро Хейсканена в плей-офф НХЛ.

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен отметился результативной передачей, благодаря чему набрал 25-е очко в нынешнем плей-офф. Финский защитник вышел на четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном розыгрыше, повторив достижение Дениса Потвина и Рэя Бурка.

Рекорд по этому показателю принадлежит Полу Коффи (37 очков), второе место занимает Брайан Лич (34), топ-3 замыкает Эл Макиннис (31).