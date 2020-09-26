Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

21-летний Миро Хейсканен повторил достижение Дениса Потвина и Рэя Бурка

21-летний Миро Хейсканен повторил достижение Дениса Потвина и Рэя Бурка
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

Статистика Миро Хейсканена в плей-офф НХЛ.

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен отметился результативной передачей, благодаря чему набрал 25-е очко в нынешнем плей-офф. Финский защитник вышел на четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном розыгрыше, повторив достижение Дениса Потвина и Рэя Бурка.

Рекорд по этому показателю принадлежит Полу Коффи (37 очков), второе место занимает Брайан Лич (34), топ-3 замыкает Эл Макиннис (31).

21-летний Миро Хейсканен повторил достижение Бобби Орра и Брента Бёрнса
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020