Перри стал третьим игроком в истории, чьи голы в финалах плей-офф разделило минимум 13 лет

Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

Третью шайбу «Далласа» забросил нападающий Кори Перри, который благодаря этому стал третьим игроком в истории, чьи голы в финалах лей-офф разделило минимум 13 лет. В 2007 году канадский форвард отличался в финале Кубка Стэнли, будучи игроком «Анахайм Дакс».

На первом месте по временному интервалу между голами в финалах Кубка Стэнли идёт Марк Рекки (15 лет, 1991-2006). Второе место занимает Дино Сиссарелли (14 лет, 1981-1995).