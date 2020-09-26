Василевский установил рекорд, который будет невозможно побить при обычном формате плей-офф

Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30, одержав 17-ю победу в нынешнем плей-офф. Таким образом, он побил клубный рекорд Николая Хабибулина, одержавшего 16 побед в 2004 году, когда «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли.
Заметим, что две победы Василевского пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф НХЛ, введённого из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее достижения игроков в этих матчах официально включаются в общую статистику Кубка Стэнли. Таким образом, российский голкипер установил рекорд, который будет невозможно побить при обычном формате плей-офф.
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