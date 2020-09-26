Кучеров повторил достижение Гретцки и Гилмора 27-летней давности

Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, вторая из которых стала 25-й для него в нынешнем розыгрыше плей-офф. Россиянин стал третьим за последние 27 лет игроком, сделавшим 25 ассистов в одном плей-офф. В 1993-м это удалось Уэйну Гретцки («Лос-Анджелес Кингз») и Дагу Гилмору («Торонто Мэйпл Лифс»).

В общей сложности Кучеров стал пятым в истории Кубка Стэнли хоккеистом с 25+ результативными передачами в одном розыгрыше. Рекордсмен – Гретцки (31 ассист за «Эдмонтон Ойлерз» в 1988 году). В активе Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») в плей-офф 1991 года было 28 передач, на счету Пола Коффи («Эдмонтон») – 25 в 1985-м.