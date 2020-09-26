КХЛ дисквалифицировала Олега Евенко на один матч и оштрафовала Максима Карпова

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей, которые состоялись в лиге 24 сентября. По итогам заседания было принято решение дисквалифицировать защитника «Трактора» Олега Евенко на один матч и оштрафовать форварда магнитогорского «Металлурга» Максима Карпова.
«Металлург» — «Витязь». Время – 18.52. На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Максима Карпова по п.1.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.
«Салават Юлаев» — «Трактор». Время – 32.32. В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ: (наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут) игрок команды «Трактор» Олег Евенко дисквалифицирован на один матч и подвергнут индивидуальному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
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