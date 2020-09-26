Яркая реакция Василевского на победный гол «Тампы» в овертайме. Видео
Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».
После матча российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский эмоционально отреагировал на победный гол своей команды, устроив забег по льду от своих ворот. В этом матче Василевский отразил 26 бросков из 30, одержав 17-ю победу в нынешнем плей-офф.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Тампы».
Следующий матч между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 27 сентября, начало – в 3:00 мск.
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