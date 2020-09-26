Джо Павелски и Кори Перри повторили достижение Марка Рекки и Дага Уэйта 14-летней давности

Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».
В составе «Далласа» дублем отметился 36-летний нападающий Джо Павелски, а ещё одну шайбу забросил 35-летний Кори Перри. Ветераны НХЛ повторили достижение Марка Рекки и Дага Уэйта 14-летней давности, став первыми одноклубниками с голами в финале Кубка Стэнли среди игроков, достигших 35 лет. В 2006 году Рекки и Уайт вместе играли за «Каролину Харрикейнз».
Павелски добрался до отметки в 12 шайб в этом плей-офф НХЛ, что является лучшим результатом в истории Кубка Стэнли среди игроков, достигших 36 лет. Таким образом, американский нападающий обновил рекорд НХЛ 62-летней давности, принадлежавший Морису Ришару (1958 год, 11 голов в возрасте 36 лет).
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