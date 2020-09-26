Койву: просто хочу дать себе шанс сыграть, если я ещё могу это делать физически

Бывший нападающий «Миннесоты Уайлд» Микко Койву поделился эмоциями от ухода из команды после 15 лет в ней.
«Я ещё сам себе не ответил на многие вопросы. Какие-то решения я уже принял, но на некоторые вопросы ответа ещё нет. Так что сейчас я не хочу ничего говорить, чтобы потом не отказываться от своих слов. Мне самому нужно чётко понять, что мне хочется делать в будущем.
На данный момент я просто хочу дать себе шанс сыграть, если я ещё могу это делать физически. В общем, мне предстоит все хорошо обдумать, а в Финляндии сделать это будет лучше всего. Надеюсь, что там у меня получится кататься с командой и хорошо подготовиться.
У меня заняло несколько дней, несколько недель, чтобы всё осознать, потому что эмоции были смешанными. Но такова суть бизнеса. А сейчас мне нужно просто найти новый вызов», — приводит слова Койву пресс-служба НХЛ.
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