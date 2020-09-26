Герин: взять Аскарова на драфте? Едва ли «Тампа» жалеет, что взяла Василевского

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился ожиданиями от предстоящего драфта, а также рассказал, может ли клуб выбрать на драфте вратаря Ярослава Аскарова.



«Да, если он будет лучшим игроком из оставшихся. Почему нет?



Не думаю, что «Тампа» жалеет, что взяла Андрея Василевского. В первых раундах выбрали много классных вратарей. Конечно, мы рассмотрим такой вариант», — приводит слова Герина The Athletic.



Напомним, на предстоящем драфте НХЛ у «Уайлд» будет 9-й выбор в первом раунде.



В нынешнем сезоне КХЛ 18-летний голкипер принял участие в 3 матчах за СКА, пропуская в среднем 0,74 шайбы и отражая 97,4% бросков.



Ранее Аскаров был признан одновременно лучшим новичком и лучшим вратарём недели в КХЛ. Это произошло лишь во второй раз в истории лиги.

Журналист The Athletic поставил Аскарова на 11-е место в рейтинге драфта НХЛ