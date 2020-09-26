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Боунесс: Худобин? Мы говорим о двух уставших командах с двумя уставшими вратарями

Боунесс: Худобин? Мы говорим о двух уставших командах с двумя уставшими вратарями
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс подвёл итоги встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также оценил игру голкипера Антона Худобина.

«Мы исправимся. Верю в наш клуб. Мы хорошо сражались, в какие-то моменты нам не везло. Однако горжусь тем, какой хоккей показали мои парни. И многие хорошие вещи из этого матча перенёс бы на завтра.

Худобин? Он сражался. Слушайте, мы говорим о двух уставших командах с двумя уставшими голкиперами. Дело совсем не в Антоне, а в интенсивности хоккея, который показываешь. Как сражаешься в каждом эпизоде», — приводит слова Боунесса пресс-служба НХЛ.

Четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли прошёл на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершился победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

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