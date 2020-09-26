Сергачёв: нужно приложить усилия, чтобы успокоить себя и не перегореть

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал итоги встречи с «Даллас Старз».



«Огромное спасибо ребятам, которые выходили в меньшинстве. Они проделали блестящую работу, убивая наши штрафы, в том числе мой в овертайме. Мы все понимаем, что стоит на кону, и каждый старается внести вклад.



Теперь надо дать улечься эмоциям. Поесть, лечь спать и успеть восстановиться к завтрашнему матчу. Нужно приложить усилия, чтобы успокоить себя и не перегореть, когда общая победа так близка», — приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.



Напомним, четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли прошёл на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершился победой «Лайтнинг» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

«Тампа» вырвала победу у «Далласа» в овертайме, Кучеров и Сергачёв набрали 4 очка на двоих