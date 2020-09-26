Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сергачёв: нужно приложить усилия, чтобы успокоить себя и не перегореть

Сергачёв: нужно приложить усилия, чтобы успокоить себя и не перегореть
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал итоги встречи с «Даллас Старз».

«Огромное спасибо ребятам, которые выходили в меньшинстве. Они проделали блестящую работу, убивая наши штрафы, в том числе мой в овертайме. Мы все понимаем, что стоит на кону, и каждый старается внести вклад.

Теперь надо дать улечься эмоциям. Поесть, лечь спать и успеть восстановиться к завтрашнему матчу. Нужно приложить усилия, чтобы успокоить себя и не перегореть, когда общая победа так близка», — приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.

Напомним, четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли прошёл на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершился победой «Лайтнинг» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

«Тампа» вырвала победу у «Далласа» в овертайме, Кучеров и Сергачёв набрали 4 очка на двоих
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020