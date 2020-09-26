Шаттенкирк — о победной шайбе в овертайме: счастлив, что помог команде победить

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк подвёл итоги встречи с «Даллас Старз», а также прокомментировал победную шайбу в овертайме.



«Бесспорно, нам удалось несколько отличных розыгрышей. Следовали известному принципу: играй проще — и всё получится. Сказал Виктору Хедману: если пойдёт прессинг, давай шайбу мне, возможно, мне будет легче найти возможность для броска, чем тебе. Поскольку Патрик Марун загородил обзор вратарю, надо было только попасть в ворота.



Гол в овертайме? Очень эмоциональный момент. Но в первую очередь рад, что помог команде выиграть. Много ребят хорошо себя проявили. Мы достаточно играли в большинстве, за что и были вознаграждены. Это важный момент, важный гол, а завтра нас ждёт ещё один важный матч», — цитирует Шаттенкирка пресс-служба НХЛ.

«Тампа» вырвала победу у «Далласа» в овертайме, Кучеров и Сергачёв набрали 4 очка на двоих