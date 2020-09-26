В «Салавате» растёт число заразившихся коронавирусом. Метсола пропустит матч с «Витязем»

В «Салавате Юлаеве» растёт число игроков, заразившихся коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Вчера, 25 сентября, уфимские журналисты рассказали о новых положительных тестах на коронавирус в «Салавате Юлаеве». К Теэму Хартикайнену, Маркусу Гранлунду, Григорию Панину и Владимиру Жаркову добавились другие игроки основы. Встречу пропустит основной голкипер уфимцев Юха Метсола.



Отмечается, что в составе на сегодняшний матч с «Витязем» будет полтора звена основы.



Матч «Салават Юлаев» — «Витязь» начнётся в 14:30 мск.



«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ третье место, набрав 14 очков. «Витязь» (8) в таблице Западной конференции — на седьмом месте.

Лучший бомбардир КХЛ Хартикайнен пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором»