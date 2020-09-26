Вайсфельд — об игре молодёжками: проблему надо решить, не хочешь — получай «технарь»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал мнение по поводу проведения матчей молодёжными составами из-за коронавируса.



«Решение засчитать рижскому «Динамо» и «Локомотиву» техническое поражение? Абсолютно справедливо. Лига поступила очень лояльно по отношению к клубам, которые заявили об отказе проводить матчи.



Проблемы сейчас примерно одинаковые у всех команд. Не только в Риге и Ярославле игроки болеют. Но руководители одних клубов, например СКА, «Спартака», «Торпедо» и «Нефтехимика», делают со своей стороны всё, чтобы игра состоялась. А другие, наоборот, ищут причины, чтобы матчи не проводить. Такие причины при желании можно найти всегда.



И не надо кивать на молодость дублёров, на то, что они травмы получат… Ну их же не в 13 лет против мужиков выпускают. У нас уже не раз появлялись вундеркинды, которые в 16 лет дебютировали на высшем уровне без всяких форс-мажорных обстоятельств. Что уж говорить о молодых игроках, которым по 17–20 лет. Да они мечтают в КХЛ засветиться. Такая возможность — мощнейший стимул. А повреждение любой хоккеист может на льду получить, даже самый опытный ветеран. Так что все эти разговоры о повышенной травмоопасности юниоров в КХЛ — просто отговорки. Есть проблема — её надо решать. По-другому сейчас никак. Не хочешь решать — получай «технарь», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Вайсфельд: каждый случай переноса надо рассматривать отдельно, а не валить всё в одну кучу