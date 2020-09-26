Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В дальневосточном дерби в МХЛ случилось 29 драк

В дальневосточном дерби в МХЛ случилось 29 драк
Хоккей / МХЛ 0

В матче регулярного чемпионата МХЛ между «Амурскими тиграми» и «Сахалинскими акулами» произошло интересное событие. В дальневосточном дерби случилось 29 драк, сообщается на официальной странице Молодёжной хоккейной лиги в «Твиттере».

Вместе с тем на обе команды пришлось 104 минуты штрафного времени.

Из противостояния победителями вышли «Амурские тигры», обыграв «Сахалинских акул» со счётом 5:2.

«Тигры» успели провести уже 6 встреч, одержав победу в первом матче, со ступинским «Капитаном». В активе команды 2 очка и 15-е место в таблице регулярного чемпионата МХЛ. «Сахалинские акулы» провели на два матча больше, чем их дальневосточные соседи, но не смогли заработать ни одного очка в копилку команды.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020