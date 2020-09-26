«Монреаль» подписал новый контракт с защитником Питри на $ 6,25 млн в год

«Монреаль Канадиенс» подписал новый контракт с защитником Джеффом Питри, сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что соглашение заключено на четыре года, до конца сезона-2024/2025. Годовой оклад составит $ 6,25 млн, общая сумма сделки – $ 25 млн.
Питри присоединился к «Канадиенс» в ходе сезона-2014/2015, перейдя из «Эдмонтон Ойлерс».
В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив 11 шайб и отдав 29 результативных передач при показателе полезности «-10». Защитник стал лидером «Канадиенс» по количеству силовых приёмов. В плей-офф сыграл 10 встреч, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «+1».
Американец был выбран «Эдмонтоном» во втором раунде драфта-2006 под общим 45-м номером.
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