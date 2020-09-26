Вайсфельд: каждый в клубе должен заниматься своим делом, но у СКА безвыходная ситуация

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации, когда руководителю приходится заменять тренера.



«Когда весь тренерский штаб внезапно уходит на карантин, это проблема. Но на то и руководители клубов, чтобы решать такие проблемы. СКА сейчас нашёл такой выход из ситуации.



Да, наверное, и команде, и Роману Борисовичу было непросто. Но главное тут то, что клуб продолжил выступление в чемпионате, ничего не отменял и не переносил. Пусть СКА даже потеряет в такой трудный период какие-то очки. Ну и что? Кто-то разве сомневается, что «армейцы» из-за этого в плей-офф попадут?



Повторюсь, мне очень импонируют клубы, которые в такой ситуации не опускают руки, а продолжают биться. Тут и Питер, и Нижний Новгород, и Нижнекамск. В «Торпедо» еще тяжелее, у них даже фарм-клуба нет, но команда продолжает выступать.



Однажды мне в «Ладе» тоже пришлось поработать тренером на «лавке», когда Пётр Ильич неожиданно заболел. Попросили помочь. Ну что за проблема? Это же не на весь сезон, только на несколько матчей. Команде это нужно. Игрокам в такие моменты важно почувствовать, что их не бросили, что руководство рядом.



Хотя я противник таких вещей. Считаю, каждый в клубе должен заниматься своим делом. И руководителям на лавке особенно нечего делать. Но у СКА сейчас действительно безвыходная ситуация. Клубу просто деваться некуда. В данном случае появление Романа Ротенберга в тренерском штабе абсолютно логично», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

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