Встреча «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» перенесена на 19 декабря

Континентальная хоккейная лига согласовала проведение матча «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» 19 декабря 2020 года, сообщается на официальном сайте команды из Нур-Султана.



Встреча клубов была запланирована на 21 сентября.



Напомним, КХЛ перенесла уже шесть матчей с участием казахстанского клуба на более поздний срок. Это связано с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленную у 12 членов команды и тренерского штаба из Нур-Султана, а также с необходимостью пройти двухнедельный карантин.



17 сентября клуб из Нур-Султана сообщил о 12 случаях заражения, но, по словам Кожахметова, инфицированных при первичной проверке было 11. Позже это число увеличилось до 19. В настоящий момент команда Юрия Михайлиса находится на карантине.

Матч «Сочи» — «Барыс» состоится 28 октября