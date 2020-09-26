Встреча «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» перенесена на 19 декабря

Континентальная хоккейная лига согласовала проведение матча «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» 19 декабря 2020 года, сообщается на официальном сайте команды из Нур-Султана.
Встреча клубов была запланирована на 21 сентября.
Напомним, КХЛ перенесла уже шесть матчей с участием казахстанского клуба на более поздний срок. Это связано с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленную у 12 членов команды и тренерского штаба из Нур-Султана, а также с необходимостью пройти двухнедельный карантин.
17 сентября клуб из Нур-Султана сообщил о 12 случаях заражения, но, по словам Кожахметова, инфицированных при первичной проверке было 11. Позже это число увеличилось до 19. В настоящий момент команда Юрия Михайлиса находится на карантине.
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