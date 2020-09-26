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Игроки «Салавата Юлаева» Метсола, Коледов, Кадейкин и Хохряков пропустят матч с «Витязем»

Игроки «Салавата Юлаева» Метсола, Коледов, Кадейкин и Хохряков пропустят матч с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» объявил состав на матч с «Витязем», сообщается на официальной странице уфимской команды в соцсети «ВКонтакте».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Бирюков — Мухамадуллин, СошниковМанниненАмиров;
  • Лисовец — Коробов, Кугрышев — Воробьёв — Баранов;
  • Алексеев — Семёнов, Пустозёров — Алалыкин — Лукин;
  • Мясищев — Пашин, Скориков — Шевченко — Кузьмин.

Место в воротах займёт 22-летний Владислав Сухачёв. Его сменщиком станет Даниил Тарасов.

Из-за коронавируса в сегодняшней встрече не примут участия голкипер Юха Метсола, защитник Павел Коледов и форварды Александр Кадейкин и Пётр Хохряков.

Ранее отмечалось, что матч пропустят Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Григорий Панин и Владимир Жарков.

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