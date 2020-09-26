Игроки «Салавата Юлаева» Метсола, Коледов, Кадейкин и Хохряков пропустят матч с «Витязем»

«Салават Юлаев» объявил состав на матч с «Витязем», сообщается на официальной странице уфимской команды в соцсети «ВКонтакте».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Бирюков — Мухамадуллин, Сошников — Маннинен — Амиров ;

— Мухамадуллин, — — ; Лисовец — Коробов, Кугрышев — Воробьёв — Баранов;

— Воробьёв — Баранов; Алексеев — Семёнов, Пустозёров — Алалыкин — Лукин;

Мясищев — Пашин, Скориков — Шевченко — Кузьмин.

Место в воротах займёт 22-летний Владислав Сухачёв. Его сменщиком станет Даниил Тарасов.



Из-за коронавируса в сегодняшней встрече не примут участия голкипер Юха Метсола, защитник Павел Коледов и форварды Александр Кадейкин и Пётр Хохряков.



Ранее отмечалось, что матч пропустят Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Григорий Панин и Владимир Жарков.