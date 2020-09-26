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«Витязь» объявил состав на матч с «Салаватом»

«Витязь» объявил состав на матч с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» объявил состав на встречу с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном стране команды в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Ержабек — Пыленков, Даугавиньш —Дэнфорт —Теденбю;
  • Воронков — Хультстрём, Гребенщиков — Малыхин — Лугин;
  • Бородкин — Головков, Валицкий — Бардаков — Ларичев;
  • Паутов, Смолин — Моисеев — Артюхин.

Дополнительным форвардом заявлен Иванюженков. Место в воротах займёт Илья Ежов, его сменщик — Тодыков.

Напомним, «Салават Юлаев» сыграет наполовину молодёжным составом. Из-за коронавируса в сегодняшней встрече не примут участия голкипер Юха Метсола, защитник Павел Коледов и форварды Александр Кадейкин и Пётр Хохряков. Матч также пропустят Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Григорий Панин и Владимир Жарков.

Игроки «Салавата Юлаева» Метсола, Коледов, Кадейкин и Хохряков пропустят матч с «Витязем»
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