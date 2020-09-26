«Витязь» объявил состав на матч с «Салаватом»

«Витязь» объявил состав на встречу с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном стране команды в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Ержабек — Пыленков, Даугавиньш —Дэнфорт — Теденбю ;

— Пыленков, —Дэнфорт — ; Воронков — Хультстрём, Гребенщиков — Малыхин — Лугин;

— Лугин; Бородкин — Головков, Валицкий — Бардаков — Ларичев;

Паутов, Смолин — Моисеев — Артюхин.

Дополнительным форвардом заявлен Иванюженков. Место в воротах займёт Илья Ежов, его сменщик — Тодыков.



Напомним, «Салават Юлаев» сыграет наполовину молодёжным составом. Из-за коронавируса в сегодняшней встрече не примут участия голкипер Юха Метсола, защитник Павел Коледов и форварды Александр Кадейкин и Пётр Хохряков. Матч также пропустят Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Григорий Панин и Владимир Жарков.