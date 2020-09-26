Окулов — о попадании в КХЛ: был долгий переход, но никогда не было мыслей, чтобы закончить

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о нынешнем сезоне и сравнил состав команды с прошлогодней.



«Сборы получились более короткими, чем обычно. Маленько непривычно для нас. Значит, будем через матчи набирать, где-то во время сезона проводить дополнительные тренировки. Но это может быть даже интереснее — провести сезон без длинных сборов, к которым мы привыкли. Сейчас есть время наверстать упущенное и привести себя в форму.



Команда в этом межсезонье сильно обновилась. Пришли новые ребята. Мы создаём новый костяк, который потихоньку через игры притирается друг к другу, создаём новую команду, которая будет с каждой игрой прибавлять. И впереди нас ждёт много интересных матчей. Думаю, что мы покажем в этом сезоне свою лучшую игру и выполним главную цель.



Сильно ли ЦСКА изменился по сравнению с прошлым сезоном в игровом плане? Думаю, что команда не сильно изменилась. У нас тот же тренерский штаб, который придерживается своей тактики предыдущих сезонов. Ушли ребята, которые очень много забивали. Пока голы даются нам тяжело, но надо это перебороть, и они придут. Надо работать над этим, не опускать руки, и всё будет. У нас хватает мастеровитых парней, которые умеют забивать.



Не возникало ли желания бросить всё и заняться чем-то другим, когда не получалось выбиться из МХЛ в КХЛ? Был долгий переход, но он был интересным по-своему. Никогда не было мыслей, чтобы закончить. Да, переживал, боялся, что не попаду во взрослый хоккей. Но всё, слава богу, хорошо сложилось. Самое главное, что этот путь был интересным и продуктивным, я познакомился со многими людьми, благодаря этому появились друзья», — сообщается на официальном сайте ЦСКА.



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