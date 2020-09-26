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Джон Купер: когда ставки настолько высоки, эмоции иногда выплёскиваются через край

Джон Купер: когда ставки настолько высоки, эмоции иногда выплёскиваются через край
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о судействе в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:4 ОТ, 3-1 в серии). Купер не согласился с удалениями Кори Перри и Брейдена Пойнта.

«Мы, конечно, не согласны с обоюдными удалениями Перри и Пойнта в конце основного времени и не считаем, что должны были играть «четыре на четыре». В начале овертайма Сергачёв придержал Сегина, с этим не спорим.

Но вот отбиться в том меньшинстве… Мы бы, разумеется, сейчас не сидели тут, ведя 3-1 в серии, если бы не отбились. Но после всего случившегося мы были обязаны отбиться.

Послушайте, судьи стараются. И мы стараемся. И соперники стараются. Это не идеальная наука. Когда ставки настолько высоки, а страсти накалены, в такие моменты эмоции иногда выплёскиваются через край», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

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