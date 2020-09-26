Рижскому «Динамо» засчитали техническое поражение в матче с «Динамо» Москва

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) засчитала рижскому «Динамо» техническое поражение в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо». Встреча должна была состояться 26 сентября в Риге.

«Динамо» Рига выставлять резервный состав на игру отказалось. При этом клуб из Латвии не смог собрать состав на матч из-за вспышки коронавируса.

19 сентября портал Sportacentrs сообщил о пяти хоккеистах «Динамо», заразившихся коронавирусом. 22 сентября, стало известно ещё о пяти подтверждённых случаях среди игроков рижан. В тот же день председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис заявил, что основной состав команды будет закрыт на карантин до 5 октября. До этой даты рижский клуб должен сыграть дома с московскими «Динамо» (26 сентября) и ЦСКА (29 сентября), а также с минским «Динамо» (1 октября), 3 октября латвийская команда должна на выезде встретиться с подмосковным «Витязем».