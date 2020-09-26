И.о. главного тренера «Салавата Юлаева»: всё в руках молодых ребят, сейчас у них есть шанс

Исполняющий обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 6:5, дубль в составе уфимцев оформил форвард Родион Амиров.

«Интересный матч получился. Было много заброшенных шайб, отличная игра для болельщиков, тяжёлая для тренеров. Хочу отметить характер команды, никто не сдавался. Соперник хорошо прессинговал, непросто выходили из-под давления. Важно, что выстояли в меньшинстве в третьем периоде и остались в игре. Мы уже говорили, что Амиров способный хоккеист. Шёл на ворота, был агрессивен. Вот и результат. Всё в руках молодых ребят. Они молодые, сейчас есть шанс доказать, что они могут играть. Хорошо, если у нас будет конкуренция.

Почему поменяли Сухачёва на Тарасова? Больше надо было добавить эмоций. Поэтому поставили Тарасова. Сегодня был не день Сухачёва. Мы могли помочь Сухачёву в матчах со «Спартаком» и «Витязем». Я не буду говорить, что он один играет плохо. Со «Спартаком» сыграли все не так удачно

Почему Воробьёв выглядит плохо? Это долгий процесс, он приехал с маленьких площадок, там другой хоккей. Главное, чтобы Михаил терпел и работал", — цитирует Козлова «ГорОбзор».