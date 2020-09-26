«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Амуром»
В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» одержал победу в матче с «Амуром», встреча закончилась со счётом 3:1.
Гости вышли вперёд в конце первого периода усилиями Томаша Зогорны. Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, их авторами стали Максим Цыплаков и Сергей Широков. В третьем периоде точку в матче поставил Лукаш Радил.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2020, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Зогорна (Бутузов, Машин) – 16:02' (5x5) 1:1 Цыплаков (Зубарев, Юньков) – 29:42' (5x5) 2:1 Широков (Зубов, Фёдоров) – 39:15' (5x5) 3:1 Радил (Юсе, Лехтеря) – 47:46' (5x5)
«Спартак» прервал неудачную серию, включавшую четыре проигрыша. «Амур» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 7 очков. «Амур» — на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции (5). Следующим соперником «Спартака» станет московское «Динамо». «Амур» встретится со СКА.
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