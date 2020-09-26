«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Амуром»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» одержал победу в матче с «Амуром», встреча закончилась со счётом 3:1.

Гости вышли вперёд в конце первого периода усилиями Томаша Зогорны. Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, их авторами стали Максим Цыплаков и Сергей Широков. В третьем периоде точку в матче поставил Лукаш Радил.

«Спартак» прервал неудачную серию, включавшую четыре проигрыша. «Амур» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 7 очков. «Амур» — на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции (5). Следующим соперником «Спартака» станет московское «Динамо». «Амур» встретится со СКА.